Οριστική η συμφωνία «μαμούθ» ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Nike, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν το μεγαλύτερο deal όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο όσον αφορά τη συνεργασία μιας ομάδας με μια εταιρία ένδυσης!

Είναι οριστικό. Η Μπαρτσελόνα έκλεισε και τυπικά το μεγάλο deal με τη Nike. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης οι «μπλαουγκράνα» ολοκλήρωσαν τα διαδικαστικά της συμφωνίας και απομένει μονάχα η επισημοποίηση του ιστορικού deal ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα και η Nike έχουν υπογράψει την ακριβότερη συμφωνία όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο όσον αφορά τη συνεργασία μιας ομάδας με μια εταιρία ένδυσης!

Όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Βαρκελώνης, η συμφωνία αυτή είναι ιστορική. Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έχουν πέσει υπογραφές για ένα τόσο μεγάλο deal. Η Μπαρτσελόνα θα λάβει από τη Nike το ποσό του 1,7 δισ. ευρώ, με το συμβόλαιο των δύο πλευρών να έχει ισχύει για τα επόμενα 14 χρόνια, έως δηλαδή και το 2038.

Πρόκειται φυσικά για μια συμφωνία που θα δώσει μεγάλη «ανάσα» στην Μπαρτσελόνα όσον αφορά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κλαμπ τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα οι «μπλαουγκράνα» θα λάβουν και ξεχωριστά ένα μπόνους 158 εκατομμυρίων από τη γνωστή εταιρία ένδυσης.

🚨🚨🌕| CONFIRMED: Barcelona will receive a €158M signing bonus for their agreement with Nike!



In total, the club will receive €1.7 BILLION from this sponsorship over the next 14 years, equaling to €127M/year — making it a HISTORIC deal. @ffpolo 🔵🔴🔥✅ pic.twitter.com/hcULRwUvyX