Μπενζεμά: «Ο Βινίσιους άξιζε τη Χρυσή Μπάλα, ο Ρόδρι δεν είναι παίκτης που θα σε κάνει να φωνάξεις "ουάου"»

Ο Καρίμ Μπενζεμά τόνισε σε ισπανικό Μέσο πως ο Βινίσιους άξιζε τη φετινή Χρυσή Μπάλα και πρόσθεσε πως ο Ρόδρι δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που θα «υποχρεώσουν» κάποιον να σηκωθεί από τον καναπέ του και να τον θαυμάσει.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δύο 24ωρα από την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Ρόδρι, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο «καυτά» θέματα της επικαιρότητας. Ειδικότερα στη Μαδρίτη, συνεχίζεται η κουβέντα περί αδικίας κατά του Βινίσιους, με τα Μέσα της πρωτεύουσας της Ισπανίας να θεωρούν πως ο Βραζιλιάνος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτός που άξιζε το βραβείο.

Ο Καρίμ Μπενζεμά μίλησε επίσης για τη φετινή Χρυσή Μπάλα και στήριξε τον πρώην συμπαίκτη του στη Βασίλισσα. Ο Γάλλος φορ τόνισε πως επικοινώνησε με τον Βινίσιους και δήλωσε πως ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που άξιζε το βραβείο, ενώ πρόσθεσε πως παρότι θεωρεί καλό ποδοσφαιριστή τον Ρόδρι, ο Ισπανός δεν είναι ένας παίκτης που θα κάνει κάποιον από τον καναπέ του να σηκωθεί για το θέαμα που προσφέρει.

«Μίλησα με τον Βίνι. Είναι στεναχωρημένος. Είναι φυσιολογικό καθώς εκείνος άξιζε τη Χρυσή Μπάλα. Δεν έχω τίποτα με τον Ρόδρι, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά βλέποντας αγώνες από τον καναπέ και από την τηλεόραση μου, ο Ρόδρι δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα με κάνει να φωνάξω "ουάου"», δήλωσε ο Μπενζεμά στο «El Chiringuitotv».

