Ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα άφησε «αιχμές» για την υπόθεση Νεγκρέιρα, τονίζοντας πως το θέμα αναδεικνύεται από τα μίντια όταν η Μπαρτσελόνα πηγαίνει καλά, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο νέο Spotify Καμπ Νόου.

Ημέρα δηλώσεων ήταν η σημερινή για τον Τζοάν Λαπόρτα. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα μίλησε στα μίντια κατά τη Γενική Συνέλευση του κλαμπ και αναφέρθηκε σε πολλά σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους Μπλαουγκράνα.

Αρχικά, ο 62χρονος πρώην δικηγόρος αποκάλυψε πως το νέο Spotify Καμπ Νόου θα είναι πλήρως έτοιμο το 2026, έτσι ώστε οι φίλοι της ομάδας να απολαύσουν τη νέα αυτή εμπειρία, που όπως εξήγησε πλέον δεν αποτελεί όνειρο αλλά πραγματικότητα που... χτίζεται.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πολύκροτη «υπόθεση Νεγκρέιρα». Αφού είπε πως η Μπάρσα «κερδίζει» αυτή τη δικαστική διαμάχη, άφησε «αιχμές» προς τα μίντια. Ο λόγος; Όπως εξήγησε, σε κάθε διάστημα που η Μπαρτσελόνα έχει καλή απόδοση στο γήπεδο, η υπόθεση αυτή επαναφέρεται στην επικαιρότητα από τα ΜΜΕ, με σκοπό να βλάψει την εικόνα της ομάδας.

Joan Laporta: "Every time Barça is doing well, they just bring up the 'Negreira case' to distract everyone." pic.twitter.com/wZAJtbWNaF