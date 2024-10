Φλικ: «Έτοιμοι για Σεβίλλη οι Γκάβι, Όλμο και Φερμίν»

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο, ο Γκάβι είναι και πάλι 100% έτοιμος για να αγωνιστεί, όπως επιβεβαίωσε ο Χάνσι Φλικ. Μέσα και οι Όλμο, Φερμίν.

Η μεγάλη επιστροφή του Γκάβι. Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο σε αγώνα με την εθνική ομάδα της Ισπανίας απέναντι στη Γεωργία, ο 20χρονος χαφ είναι και πάλι έτοιμος για να αγωνιστεί.

Όπως επιβεβαίωσε ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου, ο Γκάβι έλαβε το «πράσινο» φως από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα και πλέον είναι έτοιμος να συνεισφέρει και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.

Πέρα από τον Γκάβι, διαθέσιμοι θα είναι για την αναμέτρηση με τη Σεβίλλη και οι Ντάνι Όλμο και Φερμίν Λόπεθ. Αμφότεροι ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τις περασμένες εβδομάδες και θα είναι στη διάθεση του Φλικ στο αυριανό σημαντικό παιχνίδι με τη Σεβίλλη στη Βαρκελώνη.

Μεσοβδόμαδα η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί στη Βαρκελώνη την Μπάγερν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται τη νίκη καθώς η ήττα της πρεμιέρας απέναντι στη Μονακό ακόμα της στοιχίζει όσον αφορά την απευθείας πρόκριση της στους «16» του θεσμού. Το ερχόμενο Σάββατο οι «μπλαουγκράνα» θα δώσουν ένα από τα δύο μεγαλύτερα παιχνίδια της σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσουν τη... μισητή αντίπαλο τους, τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

🚨 BREAKING: Hansi Flick — “Gavi, Olmo and Fermin will all be ready to play tomorrow. Gavi and Olmo will be on the bench, while Fermin could play” #FCB 🔵🔴✨ pic.twitter.com/82sdlgYhdn