Ένα καθόλου... αμελητέο ποσό της τάξεως των 8.000 ευρώ πλήρωσε κάποιος αγοράζοντας ένα «τσουβάλι» φανέλες της Μπαρτσελόνα με το λογότυπο των Coldplay, ενόψει του Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το Clasico μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει και ο κόσμος κινείται ήδη στους ρυθμούς της μεγάλης αναμέτρησης που θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο (26/10, 22:00).

Μάλιστα, οι Μπλαουγκράνα θα αγωνιστούν με... άρωμα Coldplay, καθώς στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την Spotify θα «τιμήσει» το βρετανικό συγκρότημα φορώντας φανέλες με το λογότυπό του.

Το πρωί της Παρασκευής (18/10), άνοιξαν τα φυσικά σημεία πώλησης των συγκεκριμένων εμφανίσεων και ένας τύπος τίναξε την... μπάνκα στον αέρα αγοράζοντας περίπου δύο ντουζίνες φανέλες, πληρώνοντας γύρω στα 8.000 ευρώ!

🔵🔴 Someone purchased a load of Barcelona x Coldplay shirts, it cost him close to €8,000! 😯 (@postunited) pic.twitter.com/twnCY0MO45