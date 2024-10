Σύμφωνα με τη γερμανική «Bild», Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα ετοιμάζονται να... μονομαχήσουν για την απόκτηση του Τζόναθαν Τα της Λεβερκούζεν. Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Ο Τζόναθαν Τα της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι... περιζήτητος. Ο 28χρονος Γερμανός κεντρικός αμυντικός, που πέρυσι κατέκτησε το νταμπλ με τις Ασπιρίνες, βρίσκεται στον σύλλογο από το 2015, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η Μπάγερν Μονάχου είχε ενδιαφερθεί πριν λίγους μήνες για την περίπτωσή του, ωστόσο η Λεβερκούζεν είχε απορρίψει αυτή την προοπτική και ο Τα παρέμεινε έχοντας και φέτος βασικό ρόλο στα σχέδια του Τσάμπι Αλόνσο.

«Σειρήνες» ακούγονται πλέον και από την Ισπανία, καθώς τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν τον κεντρικό αμυντικό και καλοβλέπουν την περίπτωση να τον αποκτήσουν χωρίς να καταβάλλουν κάποιο χρηματικό ποσό. Για την ώρα, η Μπάγερν έχει βγει εκτός διεκδίκησης μετά το «άκυρο» το περασμένο καλοκαίρι.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Real Madrid are interested in Jonathan Tah and have spoken to his camp.



[@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/CfInGP8Oin