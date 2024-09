Σχεδόν έξι μήνες μετά τον τραυματισμό του ο Φρένκι Ντε Γιονγκ ετοιμάζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα.

Ήταν 22 Απριλίου όταν ο Φρένκι Ντε Γιονγκ τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο. Ο Ολλανδός χαφ υπέστη ένα πολύ βαρύ διάστρεμμα, χάνοντας μάλιστα και το EURO 2024 με την εθνική του ομάδα.

Παρότι στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα τον περίμεναν από την έναρξη της σεζόν, η αποκατάσταση δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι «μπλαουγκράνα», με αποτέλεσμα ο Ολλανδός να μένει πολύ πίσω. Σύμφωνα ωστόσο με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο 26χρονος μέσος μετράει πλέον αντίστροφα για τη μεγάλη του επιστροφή, καθώς την Τρίτη αναμένεται να λάβει το «πράσινο» φως από τους γιατρούς της Μπαρτσελόνα ώστε να ενσωματωθεί και πάλι στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του.

Εάν δεν προκύψει κάτι νέο, ο Ντε Γιονγκ ίσως να τεθεί στη διάθεση του Φλικ ακόμα και μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, όταν δηλαδή θα επιστρέψει οριστικά και ο Γκάβι στη δράση.

