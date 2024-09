Αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετράει ο Γκάβι, καθώς ο Ισπανός αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Χάνσι Φλικ μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων!

Όλο και πιο κοντά στη μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση βρίσκεται ο Γκάβι. Ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, ωστόσο ακόμα δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας ώστε να τεθεί στη διάθεση του Χάνσι Φλικ.

Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν φαίνεται πως θα αργήσει και πολύ, καθώς ο 21χρονος βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από την επιστροφή του. Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Γκάβι προπονείται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και εάν δεν προκύψει κάτι, θα τεθεί έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση ακριβώς μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Άλεξ Πιντανέλ, ο Γκάβι θα αγωνιστεί είτε στο ματς με τη Σεβίλλη, μετά τη διακοπή, είτε στο αμέσως επόμενο, εκείνο με την Μπάγερν για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

