Ο Γκάβι επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» δεν πρόκειται να ρισκάρουν με τον νεαρό Ισπανό καθώς η περίπτωση του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο Γκάβι για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Σχεδόν δέκα μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο, ο Ισπανός μέσος προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, ακολουθώντας ένα σημαντικό μέρος της προπόνησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Ο Γκάβι ωστόσο απέχει αρκετά ακόμα για την επιστροφή του στους αγώνες. Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στο γόνατο απαιτεί ακόμα αρκετό χρόνο για να βεβαιωθούν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα πως ο 20χρονος είναι 100% έτοιμος. Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», στην Μπαρτσελόνα έχουν ήδη φτιάξει το πλάνο για τον Γκάβι και την επιστροφή του και μέρα με τη μέρα ο Ισπανός αναμένεται να ανεβάζει τους ρυθμούς του.

Ο νεαρός χαφ αναμένεται να συνεχίσει για τις επόμενες εβδομάδες με ατομικές προπονήσεις, συμμετέχοντας παράλληλα σε μερικά κομμάτια των ομαδικών προγραμμάτων. Κανείς δεν θέλει ωστόσο να ζοριστεί ο Γκάβι και για αυτό θα χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός ώστε ο Ισπανός να ξεκινήσει να προπονείται κανονικά με τους συμπαίκετς του. Όπως αναφέρει το Μέσο της Βαρκελώνης, η επιστροφή του Γκάβι στη δράση εκτιμάται πως θα συμβεί μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων τον ερχόμενο Οκτώβρη.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Γκάβι θα αγωνιστεί και πάλι στα τέλη του Οκτώβρη, έντεκα μήνες μετά τον τραυματισμό του δηλαδή. Ο Χάνφι Φλικ περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία να έχει στη διάθεση του τον Ισπανό χαφ ο οποίος αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον άξονα της Μπαρτσελόνα η οποία πάντως έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, έχοντας τέσσερις νίκες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει στην La Liga.

