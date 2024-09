Έπειτα από δέκα μήνες, ο Γκάβι κατάφερε να προπονηθεί για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του βρίσκεται ο Γκάβι. Ο νεαρός Ισπανός χαφ προπονείται εδώ και περίπου έναν μήνα μόνος του και προετοιμάζεται για την ολική του επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Τα ευχάριστα για τον 20χρονο και τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα συνεχίζονται, καθώς ο Γκάβι μπόρεσε να βγάλει μέρος του ομαδικού προγράμματος στη σημερινή προπόνηση δίχως να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Γκάβι συμμετείχε σε μερικές ασκήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και έβγαλε ένα σημαντικό μέρος της σημερινής προπόνησης, χωρίς να παραπονεθεί για ενοχλήσεις. Οι γιατροί της Μπαρτσελόνα δεν επέτρεψαν -φυσιολογικά- στον Γκάβι να βγάλει όλο το πρόγραμμα, καθώς άπαντες στο «μπλαουγκράνα» στρατόπεδο θέλουν να προφυλάξουν τον 20χρονο μέσο ώστε να αποφύγουν τους ενδεχόμενους κινδύνους νέου τραυματισμού.

Ο Γκάβι αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους στα μέσα του Νοέμβρη, έναν χρόνο ακριβώς μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη σε αγώνα με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

