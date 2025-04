Ρούνεϊ: «Ήθελα να πάω στην Μπαρτσελόνα για να κερδίσω τρόπαια, αλλά παρέμεινα στην Γιουνάιτεντ»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι πίσω στο 2010 ήταν... περιζήτητος στην Ευρώπη, με τον ίδιο να «ψηφίζει» Μπαρτσελόνα, προτού τελικά αποφασίσει να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ συνέδεσε το όνομά του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία αγωνίστηκε για 13 χρόνια κατακτώντας σχεδόν τα πάντα. Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, όταν το 2010 ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και μέχρι προσφάτως προπονητής της Πλίμουθ, βρέθηκε κοντά στην πόρτα της εξόδου από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο BBC, ήθελε να πάει στην Μπαρτσελόνα του Μέσι και των... υπόλοιπων σταρ, καθώς δεν επιθυμούσε να ανανεώσει τη συνεργασία του με την Γιουνάιτεντ. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας, η απόφασή του ήταν να παραμείνει κάτοικος Μάντσεστερ.

«Όταν είπα στην Γιουνάιτεντ το 2010 ότι δεν ήθελα να υπογράψω νέο συμβόλαιο και υπέβαλα αίτημα μεταγραφής, τρεις σύλλογοι ενδιαφέρθηκαν για εμένα. Η Τσέλσι, η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα. Μία συμφωνία με τη Ρεάλ φαινόταν πιο πιθανή για μερικές ημέρες, αλλά η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που σκεφτόμουν περισσότερο και πώς θα μπορούσα να ταιριάξω στην ομάδα με τον Μέσι, τον Ινιέστα, τον Τσάβι και τον Μπουσκέτς. Τελικά αποφάσισα να μείνω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε ο Ρούνεϊ, προσθέτοντας:

«Κάθε παίκτης ήθελε να παίξει στην Μπαρτσελόνα τότε, είχε μία απίστευτη ομάδα. Το να κατακτήσω τρόπαια ήταν ο μεγαλύτερος λόγος που σκέφτηκα για να φύγω από την Γιουνάιτεντ. Ήμουν έτοιμος να κλείσω τα 25 και ανησυχούσα για την κατεύθυνση του συλλόγου».

