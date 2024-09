Απίθανη ατάκα του Μπαπέ στο trash talking του τερματοφύλακα της Εσπανιόλ: «Δεν καταλαβαίνω ούτε μια γ@μhμενh λέξη»

Ο τερματοφύλακας της Εσπανιόλ, Ζοάν Γκαρθία, προσπάθησε να «παίξει» με το μυαλό του Κίλιαν Μπαπέ πριν από το πέναλτι του Γάλλου σταρ, ωστόσο ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης του απάντησε με ειλικρίνεια πως δεν μπορούσε να καταλάβει... λέξη από όσα του έλεγε.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κίλιαν Μπαπέ κατάφερε να σκοράρει και ο ίδιος απέναντι στην Εσπανιόλ, πετυχαίνοντας το τελευταίο γκολ της Βασίλισσας από το σημείο του πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν ο Γάλλος σταρ εκτελέσει το πέναλτι, ο τερματοφύλακας της Εσπανιόλ, Ζοάν Γκαρθία, τον πλησίασε με στόχο να «παίξει» με το μυαλό του και να τον οδηγήσει στην αστοχία. Ο τερματοφύλακας των Καταλανών ξεκίνησε το trash talking απέναντι στον Γάλλο σούπερ σταρ ο οποίος ωστόσο του απάντησε με ειλικρίνεια πως δεν μπορούσε να καταλάβει λέξη από τα όσα του έλεγε ο κίπερ των φιλοξενούμενων.

The Espanyol goalkeeper tried to put Kylian Mbappé off before his penalty.



He replied: “I don’t understand one f*cking word you’re trying to say to me.”



pic.twitter.com/vvqODQZTcF