Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Βινίσιους Ζούνιορ, λέγοντας πως σε περίπτωση που αυτός ή οι συμπαίκτες του βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με ρατσιστικές συμπεριφορές, θα αποχωρήσουν όλοι μαζί από το γήπεδο.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ είναι εδώ και μήνες αποδέκτης ρατσιστικών συμπεριφορών τόσο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο, ο Βραζιλιάνος είχε «λυγίσει» σε συνέντευξη Τύπου ενόψει φιλικής αναμέτρησης της χώρας του, ξεσπώντας σε δάκρυα όταν αναφέρθηκε στον ρατσισμό που υφίσταται στην Ισπανία.

Πρόσφατα, μιλώντας στο CNN, ο Βινίσιους είπε ότι εάν πέσει ξανά θύμα ρατσιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια κάποιου αγώνα, τότε αυτός και οι συμπαίκτες του θα αποχωρήσουν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Πρέπει να φεύγουμε από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε τα πράγματα να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό. Στον σύλλογο πλέον μιλάμε περισσότερο για αυτό. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι είπαμε πως την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό θα φύγουμε από το γήπεδο. Αυτοί που μας προσβάλλουν θα πρέπει να πληρώσουν μεγαλύτερη ποινή.

Πολλοί φοβούνται να εκφραστούν εν ώρα αγώνα, επειδή υπάρχουν πολλές κάμερες. Σιγά-σιγά θα μειώσουμε τον ρατσισμό. Φυσικά, δεν θα μπορέσουμε να τον σταματήσουμε, αλλά είμαι ήδη χαρούμενος που είμαι σε θέση να αλλάξω τη νοοτροπία στην Ισπανία», είναι μερικά από τα λόγια του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Vinícius Júnior said he and his Real Madrid teammates will walk off the pitch if he faces more racist abuse from fans in LALIGA this season.



