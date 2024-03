Κατάθεση ψυχής από τον Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα όταν μίλησε για τον ρατσισμό που υφίσταται στην Ισπανία αλλά αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρεάλ.

Ο Βινίσιους τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα σύμβολο κατά του ρατσισμού στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όμως ο αγώνας του μόνο εύκολος δεν θεωρείται.

Συχνά - πυκνά ο Βραζιλιάνος αποτελεί θύμα ρατσιστικών επιθέσεων από οπαδούς αντίπαλων ομάδων της Ρεάλ Μαδρίτης και στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού Ισπανία - Βραζιλία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη στεναχώρια του.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN