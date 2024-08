Διατεθειμένος να περιμένει μια ακόμη ημέρα την Μπαρτσελόνα είναι ο Φεντερίκο Κιέζα προτού ξεκινήσει τις επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Λίβερπουλ.

Η περίπτωση του Φεντερίκο Κιέζα μοιάζει να δυσκολεύει όλο και περισσότερο για την Μπαρτσελόνα η οποία προσπαθεί να βρει τρόπους για να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα. Παρότι ο Ιταλός έχει ήδη κάνει μερικές διερευνητικές επαφές με τη Λίβερπουλ, φέρεται να είναι διατεθειμένος να δώσει λίγο ακόμα περισσότερο χρόνο στην Μπαρτσελόνα για να μάθει την οριστική απόφαση των «μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Κιέζα έχει αποφασίσει να περιμένει ακόμα 24 ώρες για να μάθει τα σχέδια της Μπαρτσελόνα. Τόσο ο ίδιος ο Ιταλός όσο και ο ατζέντης του προτιμούν τη Βαρκελώνη και για αυτό έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα.

Εάν η Μπαρτσελόνα αποφασίσει να μην κινηθεί για τον Κιέζα τότε ο Ιταλός θα ψάξει αλλού την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη με τη Λίβερπουλ να φαντάζει τη δεδομένη στιγμή ο πιθανότερος προορισμός.

