Την περίπτωση του Φεντερίκο Κιέζα φαίνεται πως εξετάζει η Λίβερπουλ, η οποία έχει επικοινωνήσει ήδη με το περιβάλλον του Ιταλού.

Την επιλογή του Φεντερίκο Κιέζα φαίνεται πως εξετάζει η Λίβερπουλ! Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds επικοινώνησαν με το περιβάλλον του Ιταλού εξτρέμ τις τελευταίες ημέρες με σκοπό να εξερευνήσουν τις πιθανότητες υπογραφής του.

Ο 28χρονος παραμένει διαθέσιμος στο μεταγραφικό παζάρι μετά την απόφαση της Γιουβέντους να ξεφορτωθεί το βαρύ του συμβόλαιο και δεν είναι λίγοι οι μνηστήρες που τον έχουν προσεγγίσει.

Πρώτη και και καλύτερη η Μπαρτσελόνα που μάλιστα πήρε θετικές ενδείξεις από τον Ιταλό, αλλά τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τον σύλλογο καθιστούν δύσκολη τη μεταγραφή του.

Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ εξετάζει τις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε deal, με τον Κιέζα από την πλευρά του να παρουσιάζεται θετικός μπροστά στο ενδεχόμενο της Premier League.

Την περσινή περίοδο ο Κιέζα κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουβέντους με απολογισμό δέκα γκολ και τρεις ασίστ.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Liverpool make initial approach for Federico Chiesa as possible option for final days.



Chiesa, available on the market as Juve want to find a solution and #LFC made contact today.



Liverpool exploring conditions of the deal as Chiesa would be keen on PL move. pic.twitter.com/nPoEyOFSTV