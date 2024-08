Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αποχώρησε τραυματίας από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και στο στρατόπεδο της Βασίλισσας επικρατεί αγωνία για την κατάσταση του Άγγλου χαφ.

Έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης λόγω Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο Άγγλος χαφ της Ρεάλ αποχώρησε τραυματίας από την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής και στο στρατόπεδο της Βασίλισσας επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση του.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα ο Μπέλινγκχαμ δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αποχώρησε πρόωρα. Μάλιστα ο Άγγλος χαφ πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια κουτσαίνοντας.

Από την άλλη, το «Athletic» τονίζει πως το χτύπημα που δέχτηκε ο Μπέλινγκχαμ δεν είναι σοβαρό.

🚨 JUST IN: Jude Bellingham’s hit does NOT seem serious. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/p9jnX9FDJF