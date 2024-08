Η υπόθεση του Νίκο Γουίλιαμς έχει δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό για την Μπαρτσελόνα ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν ξεγράψει εντελώς την περίπτωση του Ισπανού εξτρέμ της Μπιλμπάο.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Νίκο Γουίλιαμς. Παρότι στην Μπαρτσελόνα επικρατούσε έντονη αισιοδοξία, το τελευταίο διάστημα η υπόθεση μοιάζει να έχει κολλήσει σημαντικά και πλέον κανείς δεν είναι σίγουρος για τη μεταγραφή στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα».

Ο ίδιος μάλιστα έστειλε μήνυμα παραμονής μέσω ανάρτησης της Μπιλμπάο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Την ίδια ώρα τα Μέσα της Βαρκελώνης τονίζουν πως η υπόθεση έχει δυσκολέψει αρκετά για την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την «Cadena SER» στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν σκέψεις πρότασης. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν συνειδητοποιήσει πως η περίπτωση του Γουίλιαμς δεν είναι στο χέρι τους και δεν εξετάζουν να κινηθούν άμεσα για την απόκτηση του.

Το καταλανικό Μέσο ωστόσο τονίζει πως σε καμία περίπτωση δεν έχει «διαγραφεί» από το μπλοκάκι της Μπαρτσελόνα ο νεαρός εξτρέμ της Μπιλμπάο και αφήνεται ανοιχτό το παράθυρο κρούσης μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

