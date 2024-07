Στην Μπαρτσελόνα είναι πεπεισμένοι για τη θετική εξέλιξη της υπόθεσης του Νίκο Γουίλιαμς και πέρα από το τελικό «ναι» του Ισπανού περιμένουν και το «οκ» της La Liga για να προχωρήσουν στη μεταγραφή.

Καθοριστική αναμένεται αυτή η εβδομάδα όσον αφορά τα μεταγραφικά της Μπαρτσελόνα, με την υπόθεση του Νίκο Γουίλιαμς να βρίσκεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» επικρατεί θετικό κλίμα για την εξέλιξη της υπόθεσης του Βάσκου εξτρέμ που έβγαλε μάτια στο EURO 2024.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είναι πεπεισμένοι για το «ναι» του Γουίλιαμς και περιμένουν να λάβουν τη θετική απάντηση μέσα στην εβδομάδα. Ο Ντέκο είχε συνάντηση με τον ατζέντη του 22χρονου και οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν θετικά.

Την ίδια ώρα οι διοικούντες την Μπαρτσελόνα περιμένουν και το «οκ» της La Liga για το salary cap και την επιστροφή στον κανονισμό 1/1. Σε τι θα βοηθήσει ο κανονισμός 1/1 την Μπαρτσελόνα; Τα τελευταία χρόνια οι «μπλαουγκράνα» δεν βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα η La Liga να τους έχει περιορίσει στο 1/4.

Αυτό σημαίνει πως για κάθε πώληση που έκανε η Μπαρτσελόνα, μπορούσε να δαπανήσει το 1/4 του ποσού που έλαβε από την παραχώρηση αυτή. Ο Λαπόρτα έχει καταφέρει να συμμαζέψει την κατάσταση και η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο 1/1 που θα επιτρέπει στο κλαμπ από τη Βαρκελώνη να δαπανά ολόκληρο το ποσό από μια ενδεχόμενη πώληση ποδοσφαιριστή της.

🔵🔴 Barcelona are increasingly confident to get final green light from Nico Williams to contract terms.



Club now confident about having convinced Nico about the project, with La Liga approval for Finacial Fair Play as key step.



More contacts to follow this week. pic.twitter.com/sUVIjpSXY5