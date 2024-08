Μήνυμα παραμονής στην Μπιλμπάο από Γουίλιαμς: «Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν»

Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε μήνυμα παραμονής στην Αθλέτικ Μπιλμπάο μέσω μιας ανάρτησης των Βάσκων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Νίκο Γουίλιαμς. Παρότι στην Μπαρτσελόνα επικρατούσε έντονη αισιοδοξία, το τελευταίο διάστημα η υπόθεση μοιάζει να έχει κολλήσει σημαντικά και πλέον κανείς δεν είναι σίγουρος για τη μεταγραφή στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα».

Την ώρα που τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε το δικό του μήνυμα, γεμάτο νόημα. Ο Ισπανός επέστρεψε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Μπιλμπάο με στόχο να ξεκινήσει τις προπονήσεις ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Ο 22χρονος εξτρέμ μίλησε στην κάμερα των Βάσκων και έστειλε μήνυμα παραμονής!

«Επέστρεψα και ανυπομονώ για τη νέα σεζόν. Πάμε Αθλέτικ», ανέφερε ο Νίκο Γουίλιαμς στο βίντεο που ανέβασε η Μπιλμπάο στα social media.

👋🏿 Welcome home, @willliamsssnico‼️



Nico is back to work at Lezama ❤️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ObvJSmIKiN