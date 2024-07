Φλικ: «Όλοι στην Μπαρτσελόνα είναι παθιασμένοι, θα ανεβάσω την ομάδα στο επόμενο επίπεδο»

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι της Μπαρτσελόνα, ο Χάνσι Φλικ στάθηκε, μεταξύ άλλων, στο πάθος με το οποίο ζουν και αναπνέουν όλοι στο σύλλογο, αποθεώνοντας και τις ακαδημίες.

Ο Χάνσι Φλικ είναι εδώ και μερικές εβδομάδες ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, με τον Γερμανό τεχνικό να διανύει τις πρώτες εβδομάδες δουλειάς με τους παίκτες της ομάδες, που τον έχουν αφήσει άκρως ικανοποιημένο.

Σε συνέντευξή του στο Barca One, ο Φλικ αναφέρθηκε στην απόφασή του να υπογράψει στην Μπαρτσελόνα, ξεκαθάρισε τους στόχους που θέτει ως προπονητής των «μπλαουγκράνα», ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις ακαδημίες του συλλόγου.

«Το ένιωσα από την πρώτη μέρα που ήρθα αυτό το πάθος και η αφοσίωση που έχουν οι άνθρωποι εδώ, οι οπαδοί, ο πρόεδρος, όλοι. Θέλω να γίνω μέρος αυτού του συλλόγου και να δώσω τα πάντα για να πάω αυτή την ομάδα στο επόμενο επίπεδο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Όταν αποφάσισα να γίνω προπονητής, κοιτούσα την Μπαρτσελόνα, επειδή έπαιζαν φανταστικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να δει κανείς πώς χρησιμοποιούν και εξελίσσουν τους νέους παίκτες, οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί», τόνισε ο 59χρονος προπονητής.

