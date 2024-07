Ο Χάνσι Φλικ, σε μία πρωτοποριακή κίνηση, αποφάσισε να συμπεριλάβει τις οδοντιατρικές εξετάσεις σε όλο το ρόστερ της Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν.

Στο τιμόνι της Μπαρτσελόνα βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες ο Χάνσι Φλικ και ο Γερμανός τεχνικός είναι ήδη έτοιμος να αφήσει το αποτύπωμά του στην ομάδα της Καταλονίας.

Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο Φλικ εισηγήθηκε στο να συμπεριληφθούν οι οδοντιατρικές εξετάσεις για όλους τους παίκτες της ομάδας στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά την προετοιμασία, πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα δεν είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν τέτοιου είδους εξετάσεις, αλλά αυτό, όπως όλα δείχνουν, θα αλλάξει φέτος. Ο λόγος είναι, ότι αρκετές μελέτες συνδέουν άμεσα τους τραυματισμούς των παικτών και τις στοματικές λοιμώξεις. Πιο συγκεκριμένα, το ιατρικό περιοδικό British Journal of Sports Medicine διαπίστωσε σε έρευνα που πραγματοποίησε, ότι το 77% των Βρετανών ποδοσφαιριστών είχαν ουλίτιδα, ενώ το 80% έπασχαν από την περιοδοντική νόσο.

Πώς επηρεάζουν τα παραπάνω παραδείγματα την υγεία των ποδοσφαιριστών; Τόσο τα προαναφερθέντα, όσο και η δυσμορφία των δοντιών, μπορούν να δυσκολέψουν τη διαδικασία της πέψης και συνακόλουθα να περιοριστούν τα θρεπτικά συστατικά που φτάνουν στους μυς.

