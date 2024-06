Ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ έχει σχέδιο με στόχο να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση των παικτών του.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων αυτής της σεζόν, ο Τσάβι βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο των κριτικών. Όμως, είναι προφανές, ο πρώην πλέον προπονητής της Μπαρτσελόνα δεν ήταν ο μόνος υπεύθυνος για την αποτυχημένη σεζόν της... συμμορίας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Προφανώς και οι παίκτες έχουν το μερίδιο ευθύνης τους και πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών. Εκτός από την τακτική και τη μεταγραφική περίοδο όπου θα έχει τον κύριο λόγο, ο Χάνσι Φλικ θα πρέπει επίσης να βοηθήσει πολλούς παίκτες να ανακτήσουν καλή ψυχολογία και να βρουν ξανά τον καλό τους εαυτό.

Ιδιαίτερα σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Όπως αναφέρει το Relevo, ο νέος τεχνικός των Καταλανών θέλει να ταράξει ξεκάθαρα τις συνήθειες των παικτών της Μπαρτσελόνα. Θα επιβάλει έτσι έναν πολύ πιο έντονο ρυθμό δουλειάς. Θα υπάρξουν περισσότερες προπονήσεις, καθώς και περισσότερες προπονήσεις με βάρη και σωματική προετοιμασία.

Και αυτό, για να αυξήση την ανθεκτικότητα, την ταχύτητα, τη δύναμη αλλά και για να προσπαθήσει να αποφύγει όσο το δυνατόν καλύτερα τους μυϊκούς τραυματισμούς που συχνά ταλαιπωρούν την Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια. Ο Φλικ γνωρίζει ότι η βέλτιστη φυσική προετοιμασία είναι αναγκαιότητα στο ποδόσφαιρο σήμερα και η Μπάγερν Μονάχου του 2020, η οποία κέρδισε το Champions League, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Θέλει λοιπόν να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο στην Καταλονία. Οι παίκτες της Μπάρτσα έχουν προειδοποιηθεί, θα ιδρώσουν την επόμενη σεζόν...

Μάλιστα ο Φλικ σκοπεύει να φέρει στην Βαρκελώνη τον επικεφαλής φυσικής προετοιμασίας της Μπάγερν Δρ. Χόλγκερ Μπρόιχ.

🚨 Bayern Munich's head of physical preparation Dr. Holger Broich will leave, and in German media he has been linked with a move to Hansi Flick's Barça. @ferrancorreas pic.twitter.com/aZ94fQnt0x