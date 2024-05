Ο Τόνι Κρόος είχε ιδιαίτερη σχέση με τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, καθώς φορούσε το ίδιο ζευγάρια για εννέα σεζόν και σχεδόν δέκα χρόνια!

Ο Τόνι Κρόος που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, φορούσε ακριβώς τα ίδια ποδοσφαιρικά παπούτσια για περίπου δέκα χρόνια, έχοντας μια... ξεχωριστή σχέση μαζί τους.

Ο 34χρονος Γερμανός μέσος φορούσε για εννέα σεζόν το ίδιο ζευγάρι παπουτσιών και συγκεκριμένα τα «Adidas Adipure 11pro», τα οποία φόρεσε για πρώτη φορά τη σεζόν 2013/14 και τα αποχωρίστηκε τη σεζόν 2021/22.

Toni Kroos wore these boots for the first time in 2014, he wore them a bit, so he only wears them on special occasions like in the Champions League final and UEFA Super Cup final yesterday. 🔥



These boots have a lot of history. 🙌❤#ToniKroos #RealMadrid #UCL pic.twitter.com/YI0XGCitYL