Ο Τόνι Κρόος ετοιμάζεται για... συνταξιοδότηση στο τέλος της σεζόν. Δεν ανανεώνει την συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά το Euro «κρεμάει» τα παπούτσια του!

Ο Τόνις Κρόος αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του μετά το Euro 2024.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόφαση του Γερμανού διεθνούς να «κρεμάσει» τα παπούτσια του και τού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της για «έναν παίκτη που αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ρεάλ και ένας από τους μεγάλους θρύλους του συλλόγου μας και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου», όπως τόνισαν στην ανακοίνωσή τους οι «Μπλάνκος»!

Ο Κρόος μετακόμισε στη Μαδρίτη το 2014 και υπήρξε βασικό στέλεχος σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην 122χρονη Ιστορία της Ρεάλ. Κατά τη διάρκεια των δέκα σεζόν στις οποίες υπερασπίστηκε τη φανέλα της, κατέκτησε 22 τίτλους σε 463 παιχνίδια μέχρι σήμερα: 4 Κύπελλα Ευρώπης, 5 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 4 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 4 Πρωταθλήματα, 1 Copa del Rey και 4 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Εκτός από τους τίτλους του με τη «βασίλισσα», ο Κρόος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γερμανίας στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

