Κρίσιμα αναμένεται να είναι τα επόμενα 24ωρα στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, με τον Τζοάν Λαπόρτα να αναμένεται να συναντηθεί με τον Τσάβι για να αποφασίσουν για το μέλλον του Καταλανού στον πάγκο των «μπλαουγκράνα».

Αβέβαιο είναι και πάλι το μέλλον του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα. Οι δηλώσεις που έκανε ο Καταλανός την περασμένη εβδομάδα έφεραν νέα αλλαγή στα δεδομένα και πλέον ο Τζοάν Λαπόρτα σκέφτεται ξανά το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Τσάβι, παρότι πριν από μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε η παραμονή του.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Βαρκελώνη, ο Λαπόρτα αναμένεται να συναντηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα με τον Τσάβι. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα είναι σε έξαλλη κατάσταση και νιώθει προδωμένος από τον Καταλανό τεχνικό λόγω των δηλώσεων που έκανε.

Στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα» δεν έχει παρθεί ακόμα οριστική απόφαση. Ωστόσο το κλαμπ έχει ήδη μια έτοιμη λίστα με υποψήφιους αντικαταστάτες του Τσάβι. Ο Χάνσι Φλικ παραμένει ψηλά στη λίστα, όπως και ο Ράφα Μάρκες. Ανάμεσα στα πολλά ονόματα που εξετάζει ο σύλλογος βρίσκονται και οι Ντε Τσέρμπι, Τούχελ και Τιάγκο Μότα.

