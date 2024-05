Ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Νταβίντ Αλάμπα, έκανε αρθροσκόπηση στο γόνατο του και δεδομένα δεν θα είναι έτοιμος για να τεθεί στη διάθεση της Αυστρίας για το EURO 2024.

Ο Νταβίντ Αλάμπα είναι ένας εκ των τριών ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης που υπέστησαν ρήξη χιαστού την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Τιμπό Κουρτουά και Έντερ Μιλιτάο έκαναν χειρουργείο τον περασμένο Αύγουστο και έχουν ήδη επιστρέψει εδώ και εβδομάδες στη δράση, ενώ ο Αυστριακός τραυματίστηκε τον Δεκέμβριο και δεδομένα θα έχανε όλη την υπόλοιπη σεζόν.

O 31χρονος αμυντικός και εκ των αρχηγών της Αυστρίας είχε λιγοστές πιθανότητες να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Ραλφ Ράνγκνικ για το EURO 2024, όμως πια... εξανεμίστηκαν. Σύμφωνα με τη Relevo ο Αλάμπα υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση στο γόνατο την περασμένη Τετάρτη (8/5), καθώς έκανε αρθροσκόπηση στην χώρα του και πλέον η αποθεραπεία του θα πάει πιο πίσω και μένει να φανεί πότε θα καταφέρει να επιστρέψει στις προπονήσεις.

🚨 David Alaba’s recovery is delayed:



• Had another surgery last Wednesday.

• It was done in Austria with an arthroscopy.

• He is definitely out of EURO 2024.

• Club and locker room support him fully. @Rodra10_97 @relevo pic.twitter.com/PFDoMxWpyw