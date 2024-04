Τσάβι και Λαπόρτα συναντήθηκαν για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε κάποια συμφωνία.

Όπως όλα δείχνουν, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται πως... ναυαγούν και τα επόμενα 24ωρα αναμένονται να είναι κρίσιμα για την Μπάρτσα, η οποία παράλληλα εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις προπονητών.

🚨🔵🔴 After internal talks today, Xavi and Barcelona have still no agreement to continue together.



Laporta insists to keep him but remains strong possibility for Xavi to leave the club at the end of the season with Barça now considering other candidates.



Final decision, soon. pic.twitter.com/4afpQQwuYU