Κανονικά αναμένεται να δώσει το «παρών» στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι καθώς ο Πολωνός θα απουσιάσει μόνο στο ερχόμενο παιχνίδι με την Κάντιθ.

«Παρών» στο clasico του Μπερναμπέου στις 21/04 ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Τα τελευταία 24ωρα υπήρχε έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα για την παρουσία του Πολωνού φορ στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο κίνδυνος της ποινής των δύο αγωνιστικών ήταν αρκετά σοβαρός.

Ο «Λέβα» αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Λας Πάλμας και στην La Liga... άνοιξαν φάκελο, θέλοντας να ερευνηθεί το ενδεχόμενο της επιτηδευμένης κάρτας. Σύμφωνα ωστόσο με την επίσημη ενημέρωση της La Liga ο Λεβαντόφσκι θα χάσει μόνο ένα παιχνίδι και συγκεκριμένα αυτό με την Κάντιθ για την 31η αγωνιστική.

Ο Πολωνός αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο clasico του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» σε ένα do or die παιχνίδι για τους «μπλαουγκράνα» που χρειάζονται μόνο τη νίκη για να έχουν ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου.

❗️Official: Robert Lewandowski will miss only one league game as a result of the accumulation of yellow cards. He will play in the Clásico. pic.twitter.com/DWrS7YREK7