Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε και πάλι ο Βινίσιους στο «Μεστάγια», με ένα μικρό παιδί να αποκαλεί «μαϊμού» τον Βραζιλιάνο.

Για ακόμη μια φορά ο Βινίσιους έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο «Μεστάγια». Όπως και την περασμένη σεζόν, έτσι και φέτος, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τους οπαδούς της Βαλένθια.

Αυτή τη φορά ωστόσο, ο... θύτης ήταν ένα μικρό παιδί το οποίο φέρεται να αποκάλεσε «μαϊμού» τον ποδοσφαιριστή της Βασίλισσας. Το βίντεο τράβηξε μια Βραζιλιάνα φίλαθλος η οποία είχε ταξιδέψει στην Ισπανία για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση στο «Μεστάγια». Το παιδάκι ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του την ώρα που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Βραζιλιάνο.

🚨 La Liga is investigating after Vinicius Junior was called a "monkey" by a child during Valencia-Real Madrid yesterday! 😐



(Source: @MarioCortegana) pic.twitter.com/w8A9ydguut