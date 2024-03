Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με τον Χάνσι Φλικ στην προσπάθεια να βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Τσάβι που αποχωρεί το καλοκαιρί.

Ο Τσάβι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι και η Μπαρτσελόνα βρίσκεται έκτοτε σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή της. Ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ της «Bild» αναφέρει ότι ο σύλλογος της Καταλονίας έχει ήδη πραγματοποιήσει «συγκεκριμένες συνομιλίες» με τον Χάνσι Φλικ για να του δώσει τα κλειδιά.

Ο Φλικ είναι μακριά από τους πάγκους σχεδόν ένα χρόνο από όταν απολύθηκε από τη θέση του ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Ο 59χρονος τεχνικός δεν έχει προπονήσει ποτέ εκτός Γερμανίας, αλλά στο πέρασμά του από την Bundesliga μετρά 2 πρωταθλήματα, ένα DFB-Pokal, καθώς και ένα Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA και το Σούπερ Καπ UEFA.

Στην Καταλανία τονίζουν ότι ο Φλικ τρελαίνεται και μόνο στην ιδέα να προπονήσει την Μπαρτσελόνα, προτιμώντας να αναλάβει τους «μπλαουγκράνα» από την πρώην ομάδα του Μπάγερν Μονάχου.

🚨 Barcelona and Hansi Flick have held concrete talks about becoming the new head coach in the summer.



He is one of the top candidates for the job.



(Source: @Plettigoal ) pic.twitter.com/DnIiWTjAPH