Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν, ο Ρούντιγκερ αντιμετωπίζει ένα μυϊκό τραυματισμό και προστέθηκε στη λίστα με τους τραυματίες της «βασίλισσας».

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ δέχθηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Γκρίνγουντ στο Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης την 1η Φεβρουαρίου και αυτό που φαινόταν σαν απλώς ένα χτύπημα έχει αποδειχθεί ένας σοβαρός μυϊκόε τραυματισμός, που αφήνει τη Ρεάλ χωρίς κεντρικούς αμυντικούς στο κρίσιμο παιχνίδι με την Τζιρόνα!

Ο Γερμανός στόπερ προσπάθησε να δηλώσει παρών στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας με την Ατλέτικο χωρίς επιτυχία, αλλά η «βασίλισσα» είχε ήδη προειδοποιήσει για το πόσο περίπλοκοι μπορεί να είναι αυτού του τύπου οι τραυματισμοί.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο Ρούντιγκερ δούλεψε με τους φυσικοθεραπευτές και σιγά σιγά μπήκε στη δυναμική του γκρουπ, αλλά χωρίς να είναι απόλυτα καλά και έτσι σήμερα (10/02), ανήμερα του αγώνα επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει μυϊκός τραυματισμός και ότι δεν μπορεί να παίξει με τη Τζιρόνα... ούτε με τη Λειψία την προσεχή Τρίτη (13/02).

Η Ρεάλ βρίσκεται στην πιο κομβική στιγμή της σεζόν με το χειρότερο δυνατό σενάριο σε αμυντικό επίπεδο. Η χρονιά ξεκίνησε με τον τραυματισμό του Μιλιτάο και ακολούθησε ο Αλάμπα. Αντιστάθηκε χάρη στους Ρούντιγκερ και Νάτσο και οι δύο τελευταίοι είναι -ταυτόχρονια- στα πιτς.

