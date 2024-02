Σε συμφωνία με τη γνωστή εταιρία σχεδίασης και παραγωγής υπολογιστών και εκτυπωτών HP έφτασε η Ρεάλ Μαδρίτης. Στα 70 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο το deal της Βασίλισσας!

Ένα τεράστιο deal με τη γνωστή εταιρία σχεδίασης και παραγωγής υπολογιστών και εκτυπωτών HP έκλεισε η Ρεάλ Μαδρίτης!

Με επίσημη ενημέρωση, η Βασίλισσα γνωστοποίησε τη συμφωνία με την αμερικανική πολυεθνική εταιρία, υπογράφοντας συμβόλαιο έως και το 2027. Ένα deal το οποίο θα αποφέρει συνολικά στη Ρεάλ το απίθανο ποσό της τάξης των 210 εκατομμυρίων, που αναλογεί σε 70 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο! Πρόκειται για την ακριβότερη συμφωνία χορηγού που θα τοποθετηθεί σε μανίκι ποδοσφαιρικής εμφάνισης.

Παράλληλα, μαζί με τον κεντρικό χορηγό της φανέλας της, η Ρεάλ θα βγάζει συνολικά σχεδόν 250 εκατομμύρια τον χρόνο από την εμφάνιση της, με τη Βασίλισσα να λαμβάνει επιπλέον 190 εκατομμύρια από την Adidas και την Fly Emirates που έχουν χώρο στη φανέλα εδώ και πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο ποσό την κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.

