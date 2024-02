Φραστική επίθεση Μπέλινγκχαμ σε Γκρίνγκουντ: «Βιαστή» (vid)

Βιαστή αποκάλεσε τον Μέισον Γκρίνγουντ ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά από μια μονομαχία που είχαν στην αναμέτρηση Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχουν περάσει ακριβώς δύο χρόνια από την ημέρα που η σύντροφος του Μέισον Γκρίνγουντ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπου φαινόταν γεμάτη στα αίματα μετά από ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον Άγγλο επιθετικό.

Ο 23χρονος έμεινε εκτός δράσης για 1,5 χρόνο μέχρι που το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στη Χετάφε για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία. Στην Αγγλία ωστόσο οι πράξεις του Γκρίνγουντ δεν έχουν ξεχαστεί με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να του το υπενθυμίζει στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χετάφε.

Jude Bellingham has just tackled Mason Greenwood and appeared to call him a “rapist” 👀👀 pic.twitter.com/QvT8J4kojG