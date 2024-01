Ο Αλεχάντρο Μπαλντέ θα υποβληθεί σε επέμβαση και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα.

Ένα ακόμα «πλήγμα» για την Μπαρτσελόνα που πέρα από το αγωνιστικό της ντεφορμάρισμα καλείται συνεχώς να βρει λύσεις και απαντήσεις στους πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς που την ταλαιπωρούν από το ξεκίνημα της σεζόν. Οι «μπλαουγκράνα» έχασαν και τον Αλεχάντρο Μπαλντέ πέρα από το εισιτήριο των ημιτελικών στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο, καθώς ο νεαρός αριστερός μπακ τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης και πέρασε εκτός με δάκρυα στα μάτια.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο 20χρονος αριστερός οπισθοφύλακας θα υποβληθεί σε επέμβαση μέσα στα επόμενα 24ωρα καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στον δικέφαλο του ποδιού του αποδείχθηκε πολύ σοβαρός, όπως εκτιμούσαν εξ αρχής οι γιατροί του κλαμπ, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Μπαλντέ μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας και αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου καθώς η ζημιά που υπέστη δεν διορθώνεται αλλιώς.

Έτσι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Μπαλντέ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Τσάβι να χάνει την πιο αξιόπιστη λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, έχοντας παράλληλα χάσει και τον Κανσέλο ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα μέσα του Φλεβάρη.

