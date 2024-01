Μάρκετινγκ αποδείχθηκε τελικά η ανάρτηση του Ζεράρ Πικέ περί επιστροφής του στο ποδόσφαιρο ως προπονητής.

Έκπληξη προκάλεσε η ανάρτηση του Ζεράρ Πικέ πριν από μερικά 24ωρα. Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε μέσα από τα social media την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο ως προπονητής. Η είδηση ωστόσο αποδείχθηκε κόλπο μάρκετινγκ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πικέ γνωστοποίησε συμφωνία με μια πλατφόρμα ποδοσφαιρικών αγώνων τη «Sorare». Τι ρόλο ωστόσο θα έχει ο Πικέ εκεί; Η γνωστή εφαρμογή ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός παιχνιδιού μέσα από την πλατφόρμα, όπου άπαντες θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν μια δική τους ομάδα πέντε παικτών, με την οποία ουσιαστικά θα παίζουν κόντρα σε άλλους παίκτες.

Ο κάθε παίκτης θα αξιολογείται με βάση την πραγματική του επίδοση στον τελευταίο του αγώνα και μέσα από αυτές τις βαθμολογίες θα βγαίνει ο νικητής κάθε head to head αγώνα. Ο Πικέ θα είναι ο general manager της συγκεκριμένης λειτουργίας. Ουσιαστικά δεν θα έχει κάποιον πραγματικό ρόλο, καθώς το μόνο που ήθελε ο Πικέ ήταν να τραβήξει τα βλέμματα και να προωθήσει με αυτόν τον τρόπο τη νέα του επαγγελματική συμφωνία, «ψαρεύοντας» έτσι ολόκληρο το ποδοσφαιρικό φίλαθλο κοινό.

OK I told you I would be back…

My next chapter: I'm joining #SorareRivals as a General Manager! 🤝



Challenge me head-to-head for your first match, and get rewarded for your passion. ⚔️



Download the @Sorare app and play for free.https://t.co/NwjW5ADLuy pic.twitter.com/5FTzFLXZKS