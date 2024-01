«Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Μίλαν έστειλαν σκάουτερ για τον Παυλίδη»

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, ο Βαγγέλης Παυλίδης ελέγχθηκε από εκπροσώπους των Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Μίλαν!

Στα «ραντάρ» κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης! Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εξετάζει την περίπτωση του Έλληνα επιθετικού που διανύει μια ονειρική σεζόν με την Άλκμααρ, μετρώντας 22 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η «Standard» κάνει την αποκάλυψη και αναφέρει ότι η Μπαρτσελόνα, η Τσέλσι και η Μίλαν παρακολουθούν τον Έλληνα διεθνή που «σπάει» τα κοντέρ στην Ολλανδία με τη φανέλα της Άλκμααρ. Οι Άγγλοι αποκαλύπτουν ότι οι τρεις μεγάλες ομάδες, μαζί με τη Φούλαμ, έχουν στείλει τις τελευταίες εβδομάδες σκάουτερ στα παιχνίδια της Άλκμααρ προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός από την πλευρά του δήλωσε έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του, τονίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί το σωστό timing για την απόφαση αυτήν.

«Είναι ξεκάθαρο ότι νιώθω έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα. Ωστόσο η χειμερινή περίοδος με την καλοκαιρινή έχουν μεγάλες διαφορές και για αυτό δεν είμαι σίγουρος αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο σύλλογος μου ήξερε ότι ήθελα να αποχωρήσω το περασμένο καλοκαίρι ωστόσο δεν ήρθε η πρόταση που ήθελα και θεώρησα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνω το επόμενο βήμα», δήλωσε στην ολλανδική «De Telegraaf» ο Έλληνας φορ.

AZ Alkmaar are expecting bids for Eredivisie top scorer Vangelis Pavlidis, who hopes to get his big move this month and has been scouted by Chelsea, Fulham, Barcelona and AC Milan in recent weeks. #CFC #FFC #FCBarcelona #ACMilanhttps://t.co/Pmli7OUUvT