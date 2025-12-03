Ο Κιλιάν Μπαπέ τρέχει με σπασμένα φρένα το 2025 και κυνηγάει την στοιχειωμένη επίδοση σκοραρίσματος του Κριστιάνο Ρονάλντο που παραμένει άθικτη από το 2013!

Μπαπέ από... άλλη διάσταση. Μπορεί το 2024 να ήταν κάπως θολωμένο για τον Γάλλο αστέρα μετά και τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως του 2025 οι κάννες του δεν σταματούν να βγάζουν καπνούς! Ο 26χρονος αστέρας ήταν ξανά ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Μερένγκες με 3-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο που την έβαλε ξανά στον ίσιο δρόμο στη La Liga, με τον ίδιο να πετυχαίνει τα δυο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 62 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ και της Γαλλίας μέσα στο ημερολογιακό έτος του 2025 κι έχει ακόμα τέσσερα ματς για να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει τη στοιχειωμένη επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2013! Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τότε είχε σταματήσει στα 69 γκολ με τις Ρεάλ και εθνική Πορτογαλίας, επίδοση που δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά κάποιος αστέρας των Μερένγκες.

Ο Μπαπέ ωστόσο ευελπιστεί πως θα καταφέρει να βαδίζει στο δρόμο που χάραξε το ίνδαλμά του! Αφού ξεπέρασε την επίδοση του Ρονάλντο πίσω στο 2012 (61 γκολ), ο Γάλλος χρειάζεται επτά γκολ απέναντι σε Θέλτα, Μάντσεστερ Σίτι, Αλαβές και Σεβίλλη μέχρι το τέλος του έτους για να φτάσει τα 69 γκολ και να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση του θρύλου της Ρεάλ σε ένα ημερολογιακό έτος.

Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο θα καταγράψει την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά η πρώτη πιθανότατα θα μείνει αξεπέραστη για πολλά ακόμη χρόνια. Το 2012 άλλωστε ο Λιονέλ Μέσι ήταν... ανελέητος κι έθεσε ένα ασύλληπτο ρεκόρ με 91 γκολ, με τους Ρονάλντο και Λεβαντόφσκι να είναι οι πλησιέστεροι με 69 γκολ έκαστος το 2013 και το 2021 αντίστοιχα.