Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει άμεσα νέα πρόταση στον Κιλιάν Μπαπέ και θα του δώσει προθεσμία να απαντήσει μέχρι τα μέσα του Ιανουαρίου.

Το «σίριαλ» Ρεάλ Μαδρίτης - Κιλιάν Μπαπέ επανέρχεται στην επιφάνεια! Ο Γάλλος σούπερ σταρ μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν και συνεπώς από 1η Ιανουαρίου μπορεί να συμφωνήσει και να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει ενόψει του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletic Μάριο Κορτεγκάνα η Βασίλισσα σκοπεύει να καταθέσει άμεσα νέα πρόταση στον 26χρονο επιθετικό και μάλιστα θα του βάλει... deadline. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι Μερένγκες θα δώσουν διορία στον Μπαπέ να δώσει την τελική του απάντηση μέχρι τα μισά του Γενάρη.

