Στην Καταλονία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα πάτησε ο Βίτορ Ρόκε, με τον 18χρονο υποσχόμενο σέντερ φορ έτοιμο να ενσωματωθεί στους Μπλαουγκράνα και να τους ενισχύσει από το 2024.

Η Μπαρτσελόνα έχει μείνει... πίσω στο κυνήγι της διατήρησης των σκήπτρων της στο πρωτάθλημα Ισπανίας (-7 από την κορυφή), αλλά από τις αρχές του 2024, θα δει ακόμα ένα βέλος να γεμίζει τη φαρέτρα της για την ανατροπή.

Ο λόγος για τον Βίτορ Ρόκε, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη Βαρκελώνη, προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Οι Μπλαουγκράνα είχαν ήδη κάνει δικό τους τον 18χρονο Βραζιλιάνο από το καλοκαίρι και πλέον οι φίλοι τους μετρούν αντίστροφα για να τον δουν να ντεμπουτάρει στη Μπάρτσα.

