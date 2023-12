Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ θα μπορούσε να απασχολήσει την Μπαρτσελόνα το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Μπαμ» από την Ισπανία όσον αφορά την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ. Το μέλλον του Γάλλου εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα» και παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει να είναι το μεγάλο φαβορί εδώ και χρόνια, οι Καταλανοί βάζουν στο κόλπο και την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», η υπόθεση του Γάλλου σούπερ σταρ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα», καθώς το συμβόλαιο του 25χρονου επιθετικού με την Παρί Σεν Ζερμέν εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το Μέσο της Βαρκελώνης, η περίπτωση του Μπαπέ θα μπορούσε να απασχολήσει σοβαρά την Μπαρτσελόνα εάν ο Γάλλος δεν έχει συμφωνήσει με κάποια ομάδα μέχρι τότε.

Μεγάλο «αγκάθι» ωστόσο αποτελεί τόσο το συμβόλαιο που θα ζητήσει ο Μπαπέ, όσο και τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

❗️Kylian Mbappé could be an option for Barça in the summer because his contract comes to an end, but the economic situation of the club makes it impossible to assume the cost of the operation.



