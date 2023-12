Στα τέλη του χειμώνα αναμένεται να παρθεί η οριστική απόφαση της UEFA όσον αφορά τη συμμετοχή της Μπαρτσελόνα στο επόμενο Champions League και τις οικονομικές της παραβάσεις.

Τα πολλά οικονομικά προβλήματα των τελευταίων ετών φαίνεται πως έχουν βάλει σε μπελάδες την Μπαρτσελόνα, όσον αφορά τη συμμετοχή της στο Champions League. Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, οι «μπλαουγκράνα» έχουν παραβιάσει τον κανονισμό του FFP και δεν αποκλείεται να αποκλειστούν από το Champions League για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι Ισπανοί έκαναν το δικό τους... safari στο ζήτημα και αποκαλύπτουν ότι η απόφαση της UEFA θα παρθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Όπως τονίζει η Marca, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θέλει να εξετάσει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που έχει για να αποφασίσει τη μοίρα των «μπλαουγκράνα».

Στα γραφεία της UEFA φέρεται να γίνεται λόγος για «μπάχαλο» όσον αφορά την κατάσταση της Μπαρτσελόνα, έχοντας τιμωρήσει μάλιστα τους «μπλαουγκράνα» την περασμένη σεζόν με πρόστιμο 500.000 ευρώ για λανθιασμένη δήλωση κερδών από τη διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων.

