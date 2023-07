Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Βίτορ Ρόκε, ο οποίος αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα των τελευταίων ετών στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας.

Την απόκτηση του 18χρονου Βίτορ Ρόκε έκλεισε η Μπαρτσελόνα, ο οποίος θα προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας από τον Γενάρη του 2024.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μπλαουγκράνα ήρθαν σε συμφωνία με την Ατλέτικο Παραναένσε για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού της. Όπως προσθέτει ο Ιταλός δημοσιογράφος έχουν ήδη πέσει οι απαραίτητες υπογραφές για το deal, το οποίο θα γίνει στην τιμή των 35 εκατ. ευρώ, με άλλα 10 εκατ. ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων. Επιπλέον η Μπαρτσελόνα φέρεται να σκοπεύει να τοποθετήσει τη ρήτρα του υπερταλαντούχου Βραζιλιάνου στο 1 δις ευρώ.

O Ρόκε θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας. Με τη φανέλα της Ατλέτικο Παραναένσε έχει αγωνιστεί συνολικά σε 65 παιχνίδια, έχει πετύχει 22 γκολ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχει κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική Βραζιλίας.

Αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη μεγάλη κίνηση του Ντέκο στους Καταλανούς, καθώς ο πρώην χαφ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Υπενθυμίζουμε πως κι άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι από τα προηγμένα πρωταθλήματα όπως οι Τσέλσι, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν είχαν προσεγγίσει τον ταλαντούχο επιθετικό.

