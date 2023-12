Το σενάριο επιστροφής του Ράφαελ Βαράν στη Μαδρίτη φαίνεται πως εξετάζουν στη Ρεάλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Νταβίντ Αλάμπα.

Αντικρουόμενα είναι τα σενάρια σχετικά με την μεταγραφική δραστηριότητα της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Νταβίντ Αλάμπα.

Αν και η «Marca» διαβεβαίωνε στο ρεπορτάζ της πως στην ισπανική πρωτεύουσα δεν έχουν πρόθεση να βγουν στην χειμερινή αγορά, στη Γερμανία παρουσιάζουν τα πράγματα διαφορετικά.

Σύμφωνα με τη «BILD» η ρήξη χιαστού που υπέστη ο Αυστριακός στόπερ έχει αναγκάσει τη Ρεάλ να εξετάζει την περίπτωση επιστροφής του Ράφαελ Βαράν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν και δεν ξεκαθαρίζεται αν πρόκειται για κανονική μεταγραφή ή δανεισμό.

Ο Κάρλο Αντσελότι από την πλευρά του είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης μέσα στον Γενάρη, από τη στιγμή που το δίδυμο Έντερ Μιλιτάο και Νταβίντ Αλάμπα έχει τεθεί νοκ-άουτ με ρήξεις χιαστών.

After the injury of David Alaba: Real Madrid is interested in Raphaël Varane (30) @ManUtd @BILD_Sport @altobelli13