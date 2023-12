«Χτυπάει» Ικάρντι η Ρεάλ Μαδρίτης τον Γενάρη

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να κινηθεί για τον Μάουρο Ικάρντι τον ερχόμενο Γενάρη.

Έτοιμη να καλύψει το μεγάλο κενό που έχει στην κορυφή της επίθεσης είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα η Βασίλισσα αναμένεται να κινηθεί για τον Μάουρο Ικάρντι μέσα στον Γενάρη, με τον Αργεντίνο φορ να είναι πρόθυμος να συζητήσει με τους Μαδριλένους.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η Marca που επικαλείται τουρκικό Μέσο, η Ρεάλ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Ικάρντι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Γαλατάσαραϊ έως το καλοκαίρι του 2026. Ο Ικάρντι φέτος μοιάζει να έχει βρει και πάλι τον καλό του εαυτό, έχοντας 17 γκολ και 6 ασίστ σε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Εάν ο 30χρονος τα βρει με τη Ρεάλ, τότε η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🚨| BREAKING: From Turkey they say that Mauro Icardi will sign for Real Madrid in January.



[@RadioMARCA] pic.twitter.com/eUNOCxSWCw