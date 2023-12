Την περίπτωση του Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ, του μικρού αδερφού του Τζουντ, φέρεται να εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη συνταγή της επιτυχίας με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ θέλει να επαναλάβει η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η Βασίλισσα θέλει να εμπιστευτεί και πάλι τα γονίδια του Μπέλιγνκχαμ, καθώς μετά το διαστημικό ξεκίνημα που έχει κάνει στη Μαδρίτη ο Τζουντ, οι άνθρωποι του συλλόγου εξετάζουν και το άλλο παιδί της οικογένειας.

Όπως αποκαλύπτει η «Sport», η Ρεάλ έχει βάλει στο στόχαστρο τον μικρό αδερφό του Άγγλου μέσου της, τον Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ ο οποίος διαπρέπει με τη φανέλα της Σάντερλαντ στην Championship. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον Τζουντ, έχει ήδη μετρήσει 21 συμμετοχές με τη φανέλα της Σάντερλαντ φέτος, έχοντας 4 γκολ και 1 ασίστ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο στην Αγγλία πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό, καθώς άπαντες μιλάνε για έναν μικρό Τζουντ Μπέλινγκχαμ ο οποίος έχει όλα τα φόντα για να ακολουθήσει τα χνάρια του μεγάλου του αδερφού.

Last night’s match winner to start your day! 😍 #SAFC pic.twitter.com/w4Zi4wzTIb

Οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν την εξέλιξη του και σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα θα εξετάσουν πιο αναλυτικά το καλοκαίρι την υπόθεση, καθώς δεν αποκλείεται η οικογένεια Μπέλινγκχαμ να έχει και τα δύο της παιδιά στη Βασίλισσα.

