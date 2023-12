Στα άκρα οι σχέσεις των Τσάβι και Ντέκο, καθώς οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο μετά το παιχνίδι με την Αντβέρπ. Προβληματισμός στους «μπλαουγκράνα» με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Με μια ακόμη ήττα και κυρίως με μια ακόμη κακή εμφάνιση, ολοκληρώθηκε για την Μπαρτσελόνα η φάση των ομίλων του Champions League. Παρότι οι «μπλαουγκράνα» τερμάτισαν στην 1η θέση, η ήττα από την Αντβέρπ στο Βέλγιο έφερε νέα γκρίνια και βάρυνε περισσότερο το κλίμα για τον Τσάβι ο οποίος διανύει μια κακή περίοδο στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με τα Μέσα της Βαρκελώνης, μετά την ήττα από την Αντβέρπ, ο Τσάβι είχε έναν έντονο διάλογο με τον τεχνικό διευθυντή των «μπλαουγκράνα», Ντέκο. Όπως αναφέρει ο Ζεράρντ Ρομέρο, το «γυαλί» ράγισε μετά τον διάλογο τους, καθώς η σχέση τους μοιάζει να βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σχοινί.

Παράλληλα, η Sport τονίζει ότι στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός με τα τελευταία αποτελέσματα, ωστόσο προς το παρόν δεν γίνονται σκέψεις περί αποχώρησης του Τσάβι. Βέβαια, οι «μπλαουγκράνα» απαιτούν άμεση αλλαγή και μεταμόρφωση προς το καλύτερο, ευελπιστώντας να μη φτάσουν στο σημείο να απομακρύνουν τον Τσάβι στα μισά της σεζόν.

🚨 The board believes that Xavi has credit to continue for now. In January, the situation will be assessed again and it is hoped that everything will be reversed. @sport pic.twitter.com/X7amVyA5VU