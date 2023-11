Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ σκόραρε κόντρα στην Κάντιθ κι έφτασε τα 14 γκολ σε 15 ματς, ξεπερνώντας ακόμα και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα βιβλία της Βασίλισσας.

Με πρωταγωνιστή τον Ροντρίγκο που βρέθηκε σε μεγάλα κέφια η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με 3-0 από την έδρα της Κάντιθ για να σκαρφαλώσει προσωρινά στην κορυφή της La Liga.

Και μπορεί ο Βραζιλιάνος να έκλεψε τα βλέμματα μέσα στο γήπεδο, όμως η στατιστική είχε να πει τη δική της ιστορία για έναν άλλο αστέρα των Μαδριλένων.

Ο λόγος για τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος στην επιστροφή του από τον τραυματισμό στον ώμο βρήκε και πάλι δίχτυα για να φτάσει τα 14 γκολ σε 15 ματς με τη λευκή φανέλα.

Ένας αριθμός ορόσημο, καθώς ο Άγγλος έσπασε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο που πίσω στο 2009 είχε μείνει στα 13 γκολ σε 15 ματς και κατέγραψε το κορυφαίο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου!

JUDE BELLINGHAM MAKES HISTORY! 🤩



No player has ever scored more goals for Real Madrid in their first 15 matches.



🥇 Bellingham (14)

🥈 Cristiano Ronaldo (13)

🥈 Di Stéfano (13)



He's only getting started 🔥 pic.twitter.com/FIqu3N29rQ