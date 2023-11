Με μια επιβλητική εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα έκανε... πλάκα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο γυναικείο clasico, καθώς διέλυσε τις Μαδριλένες με 5-0 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας το 9/9 στο πρωτάθλημα.

Ασταμάτητη, υπερηχητική, ανελέητη. Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα, έκανε για ακόμη μια φορά επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Καταλανές δεν έδειξαν κανένα έλεος στις Μαδριλένες και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση με 5-0, «βάφοντας» έτσι ένα ακόμα clasico στα «μπλαουγκράνα».

Στο δωδέκατο μεταξύ τους clasico σε γυναικείο επίπεδο, η Μπαρτσελόνα έδειξε και πάλι την ανωτερότητα της και έφτασε εύκολα στο 12/12, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την ποιότητα που έχει στο ρόστερ της. Παράλληλα, οι «μπλαουγκράνα» έδωσαν συνέχεια στο απόλυτο σερί τους, φτάνοντας στο 9/9 στο πρωτάθλημα. Έτσι μεγάλωσαν τη διαφορά από τις Μαδριλένες στους έξι βαθμούς, έχοντας 39 γκολ ενεργητικό και μόλις δύο παθητικό.

League leaders Barcelona Femení beat Real Madrid 5-0 at home to continue their perfect record:



▪️ 9 games

▪️ 9 wins

▪️ 39 scored

▪️ 2 conceded



Unstoppable 🔴🔵 pic.twitter.com/lKqhgNfF5D