Τέσσερις νίκες μετά το 80ο λεπτό έχει πετύχει φέτος η Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, ποσοστό της τάξης του 50% των συνολικών «τριπόντων» της!

Ένα καθοριστικό «τρίποντο» στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, πέτυχε στο «Ανοέτα» η Μπαρτσελόνα. Με «buzzer beater» του Ρόναλντ Αραούχο, οι «μπλαουγκράνα» έφυγαν με το διπλό από τη χώρα των Βάσκων, φτάνοντας σε ένα τεράστιο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να αναπλούν οι Καταλανοί στο φινάλε της σεζόν.

Για τη φετινή Μπαρτσελόνα ωστόσο αυτή η συνθήκη δεν αποτελεί κάτι το πρωτόγνωρο. Η ομάδα του Τσάβι έχει συνηθίσει φέτος να φτάνει σε νίκες στα τελευταία λεπτά, καθώς αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της σεζόν που έρχεται στα τελευταία δέκα λεπτά της αναμέτρησης. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι εντυπωσιακός, εάν αναλογιστεί κανείς ότι συνολικά οι «μπλαουγκράνα» μετράνε στο πρωτάθλημα οκτώ νίκες, που σημαίνει ότι το 50% τις έχουν πετύχει στα πιο κρίσιμα λεπτά του αγώνα.

GOAAL ARAUJO

THIS IS THE BEAST, THIS IS WHAT A CAPTAIN DOES!!!!

Για την ακρίβεια, ο Πέδρι κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την Μπαρτσελόνα τον Αύγουστο απέναντι στην Καντίθ, στο 82ο λεπτό. Ο Κανσέλο είχε ολοκληρώσει τη φοβερή ανατροπή με τη Θέλτα στο 89ο λεπτό, ενώ ο Λεβαντόφσκι έδωσε κεφάλι στους «μπλαουγκράνα» κόντρα στην Οσασούνα στο 86ο λεπτό. Το γκολ του Αραούχο αποτελεί και το πιο... αργό γκολ της Μπαρτσελόνα φέτος στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 19η νίκη με 1-0 για τους «μπλαουγκράνα» από την ημέρα που ο Τσάβι επέστρεψε στην ομάδα ως προπονητής, με τη Σοσιεδάδ να έρχεται στη 2η θέση με οκτώ λιγότερες.

𝗜𝘁'𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘄𝗵𝗶𝘀𝘁𝗹𝗲



Pedri vs Cadiz 82'

Cancelo vs Celta 89'

Lewy vs Osasuna 86'

Araujo vs R. Sociedad 90+2' pic.twitter.com/T5ATDkFKOT — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2023